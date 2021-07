Ukraine soll Gastransitland bleiben

Berlin. Die Bundesregierung will, dass die Ukraine ungeachtet der Pipeline Nord Stream 2 nach Deutschland Transitland für Gas aus Russland bleibt. »Dafür haben wir uns sehr eingesetzt«, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Montag in Berlin. Seibert verwies auf den Abschluss des Gasvertrags zwischen der ­Ukraine und Russland. »Damit sind die Weichen gestellt«, sagte er. Der Vertrag laufe bis Ende 2024 und sehe vor, dass die Parteien prüfen, diesen Vertrag bis 2034 zu verlängern. (dpa/jW)