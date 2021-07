Ventil für den Frust

London. Spaniens Fußballnationalstürmer Álvaro Morata hat nach seinem Fehlschuss im Elfmeterschießen des EM-Halbfinales gegen Italien wieder Drohungen und Beleidigungen aus sozialen Netzwerken erhalten. Diese richteten sich auch gegen dessen Familie. Moratas Ehefrau Alice Campello veröffentlichte auf ihrem Instagram-Account Chatnachrichten, die sich insbesondere auf die drei Kinder des Paares beziehen. »Fußball ist ein Sport, der die Menschen vereint. Er sollte kein Ventil für den eigenen Frust sein«, schrieb Campello am Mittwoch. Morata hatte Spanien zwar mit seinem Treffer in der 80. Minute in die Verlängerung gerettet, im Elfmeterschießen vergab er aber ebenso wie der Leipziger Dani Olmo. (sid/jW)