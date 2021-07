EZB setzt sich neues Inflationsziel

Frankfurt am Main. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt künftig für den Euro-Raum eine jährliche Teuerungsrate von zwei Prozent an, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Das ist zwar etwas höher als die bisher veranschlagten »unter, aber nahe zwei Prozent«. Zugleich jedoch wird die EZB bei ihrem Bestreben, mittelfristig Preisstabilität im Währungsraum der 19 Staaten sicherzustellen, künftig zumindest zeitweise »moderat über dem Zielwert« liegende Inflationsraten akzeptieren. Die Euro-Währungshüter empfehlen zudem, in Zukunft auch die Preise für selbstgenutzte Wohnimmobilien mit in die Berechnung der Inflationsrate aufzunehmen, die für sie ein zentraler Gradmesser für ihre Geldpolitik ist.(dpa/jW)