Grund für Zweifel

Tokio. Weniger als drei Wochen vor Beginn der Olympischen Spiele in Tokio gibt es einen weiteren Coronafall unter einreisenden Athleten. Wie die japanische Regierung am Sonntag bekanntgab, wurde ein Mitglied des Olympiateams aus Serbien am Vortag bei der Ankunft am Flughafen positiv auf das Virus getestet. Die Person sei isoliert worden. Zuvor waren schon zwei Mitglieder der Olympiamannschaft aus Uganda positiv getestet worden. Dies löste Zweifel an den Schutzmaßnahmen aus. (dpa/jW)