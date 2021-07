»Klimaliste« hat Bundespartei gegründet

Berlin. Die bislang auf Landes- und Kommunalebene aktive Partei »Klimaliste« hat am Freitag in einer Pressekonferenz offiziell die Gründung einer Bundespartei bekanntgegeben. Sie wurde nach Angaben von Vertretern der Gruppierung bereits vorvergangene Woche in Leipzig gegründet. Die Partei hatte bei den letzten Wahlen in drei Bundesländern die Fünfprozenthürde verfehlt. (dpa/jW)