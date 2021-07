Kritik an Mindeststeuer für Großkonzerne

Frankfurt am Main. Das Wirtschaftsberatungsunternehmen Deloitte geht davon aus, dass durch die Mindeststeuer für Großkonzerne lediglich 700 Millionen Euro in den deutschen Staatshaushalt fließen werden, berichtete der Spiegel am Freitag. Finanzminister Olaf Scholz (SPD) hatte einen Milliardenbetrag in Aussicht gestellt. ATTAC erklärte am Freitag: »Notwendig wären 25 Prozent Körperschaftsteuer.« Länder versuchten ansonsten, eine Senkung der Körperschaftsteuer von ihren Regierungen zu fordern. (AFP/jW)