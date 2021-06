Laval. Radprofi Tony Martin hat harsche Kritik am Fahrerprotest auf der vierten Etappe der Tour de France geübt und hält derartige Aktionen für untauglich im Kampf für mehr Sicherheit. »Für mich war das gestern ein Scherz, eine Lachnummer, was wir da geboten haben«, sagte der Jumbo-Visma-Profi im Ziel des Einzelzeitfahrens am Mittwoch in Laval. Der 36jährige hatte vor allem mit der Form des Protestes ein Problem. »Entweder machen wir einen richtigen Streik, oder wir lassen es sein«, sagte Martin: »Aber für zwei Minuten anhalten und dann zehn Kilometer lang bummeln, was noch nicht einmal Bummeln war …« (sid/jW)