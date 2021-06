Zahl der Wanderarbeiter weltweit gestiegen

Genf. Die Zahl der Wanderarbeiter steigt weltweit: Nach Angaben der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) waren im Jahr vor der Pandemie, also 2019, rund 169 Millionen Menschen zu Arbeitszwecken in anderen Ländern. Das waren fünf Millionen mehr als 2017 und fast 20 Millionen mehr als 2013, wie aus ILO-Statistiken hervorgeht. Wanderarbeiter machten fast fünf Prozent der Beschäftigten weltweit aus, berichtete die ILO am Mittwoch. Sie leisteten oft lebenswichtige Arbeit in den Gastländern, seien aber teils ohne soziale Absicherung als Ungelernte beschäftigt und so von Schocks wie der Coronapandemie besonders betroffen. (dpa/jW)