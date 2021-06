Fougères. Auch drei Tage nach dem durch eine Zuschauerin verursachten Massensturz zum Auftakt der Tour de France in der Bretagne ist die gesuchte Frau für die örtliche Polizei weiter unauffindbar. Wie französische Medien berichten, seien alle Fahndungsbemühungen bislang vergeblich gewesen. Mittlerweile wurde ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet. Der Zuschauerin drohen bis zu drei Monate Freiheitsstrafe und 15.000 Euro Geldbuße, hinzu kommt der Tatbestand der Unfallflucht. Rund 45 Kilometer vor dem Ziel der ersten Tour-Etappe in Landerneau war am Sonnabend eine Frau mit dem Rücken zum heranrasenden Feld auf die Straße getreten. In den Händen trug sie ein Schild mit der Aufschrift »Allez Opi-Omi«. (sid/jW)