»Anti-IS-Koalition« richtet Blick nach Afrika

Rom. Die USA und ihre Verbündeten wollen ihren »Kampf« gegen die Dschihadistenmiliz »Islamischer Staat« (IS) fortsetzen und dabei Afrika stärker in den Blick nehmen. Bei einem Treffen in Rom zeigten sich die 83 Staaten und internationalen Organisationen der »Anti-IS-Koalition« in einer gemeinsamen Erklärung »tief besorgt« über die Aktivitäten der Terroristen in der Sahelzone und im ostafrikanischen Mosambik. Aber auch in Syrien und im Irak erfordere die Situation »große Wachsamkeit und koordiniertes Handeln«. (dpa/jW)