Ungewohnte Strecke

Frankfurt am Main. Ironman-Weltmeisterin Anne Haug hat bei der Mitteldistanz-EM der Triathleten in Kaiserwinkl/Österreich die Silbermedaille gewonnen. Die 38jährige musste sich auf der für sie ungewohnten Strecke von 1,9 Kilometern Schwimmen, 90 Kilometern Radfahren und 21,1 Kilometern Laufen nur der Schweizerin Nicola Spirig geschlagen geben. Im Männerrennen bewies derweil Frederic Funk nach seinem Erfolg bei der Challenge St. Pölten erneut seine starke Form. Der Münchner holte in 3:36:56 Stunden die Goldmedaille. (sid/jW)