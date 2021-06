Auf in Runde zwei

Mûr de Bretagne. Trotz der Verwicklung in einen schweren Massensturz setzt der viermalige Sieger Chris Froome die Tour de France fort. Röntgenaufnahmen hatten laut seines Teams Israel Start-Up Nation ergeben, dass der Brite in dem Crash 7,5 Kilometer vor dem Ziel der ersten Etappe keine Knochenbrüche erlitten hatte. »Bereit für Runde zwei«, twitterte Froome am Sonntag morgen. Für den 36jährigen ist es die erste Frankreich-Rundfahrt nach einem schweren Sturz im Juni 2019. (dpa/jW)