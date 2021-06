Anno … 26. Woche

1916, 1. Juli: Nach siebentägigem Trommelfeuer durch die britische Artillerie beginnt die Schlacht an der Somme. Die von General Douglas Haig geführte Offensive gegen die Truppen des Deutschen Kaiserreichs misslingt jedoch. Nach knapp fünf Monaten wird sie am 18. November abgebrochen. Mit über einer Million Toten, Vermissten und Verwundeten ist sie die opferreichste Schlacht an der Westfront des Ersten Weltkriegs.

1946, 30. Juni: Beim Volksentscheid in Sachsen stimmen 77,56 Prozent für die entschädigungslose Enteignung von Großgrundbesitzern, Nazi- und Kriegsverbrechern. Der Entscheid über das »Gesetz über die Übergabe von Betrieben von Kriegs- und Naziverbrechern in das Eigentum des Volkes« wurde von der KPD initiiert und nach deren Vereinigung mit der SPD von der SED weitergetragen. 3,46 Millionen Menschen (93,7 Prozent der Stimmberechtigten) folgen dem Aufruf zur Abstimmung.

1976, 2. Juli: Die Sozialistische Republik Vietnam wird ausgerufen. Saigon, die ehemalige Hauptstadt Südvietnams, wird in Ho-Chi-Minh-Stadt umbenannt und zur Hauptstadt der Republik erklärt. Nach der bedingungslosen Kapitulation der vom US-Imperialismus gesteuerten südvietnamesischen Regierung am 1. Mai 1975 hatte die Provisorische Revolutionäre Regierung Südvietnam verwaltet. Die Vereinigung mit der Demokratischen Republik Vietnam im Norden zur Sozialistischen Republik bedeutet das erste vereinigte Vietnam seit der Teilung während des antikolonialen Indochinakriegs 1954.

1976, 3. Juli: In der Nacht zum 4. Juli befreien israelische Elitesoldaten bei der »Operation Entebbe« 102 Geiseln. Am 27. Juni hatten Terroristen der »Volksfront zur Befreiung Palästinas« und der bundesrepublikanischen »Revolutionären Zellen« eine Maschine der Air France auf dem Weg von Tel Aviv nach Paris (mit Zwischenstopp in Athen) entführt. Nach Landung auf dem Flughafen Entebbe in Uganda trennten sie ihre Geiseln in »jüdisch« und »nichtjüdisch« und ließen letztere frei. Bei der Befreiungsaktion sterben drei Geiseln, alle sieben Entführer, 20 ugandische Soldaten und ein israelischer Offizier.