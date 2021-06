US-Notenbank macht Weg für Dividenden frei

Washington. Großbanken in den USA müssen ihr Geld nicht weiter zusammenhalten. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hält das angesichts der starken finanziellen Lage der Institute nicht mehr für nötig, wie sie am Donnerstag (Ortszeit) nach US-Börsenschluss in Washington mitteilte. Zuvor hatten sich die Banken angesichts der ungewissen Aussichten wegen der Coronapandemie an weitreichende Auflagen zur Schonung der Kapitalausstattung halten müssen. Erwartet werden Ankündigungen über Dividendenanhebungen und Aktienrückkäufe. (dpa/jW)