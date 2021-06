Sterbehilfe in Spanien jetzt legal

Madrid. In Spanien ist am Freitag das Gesetz zur Legalisierung der Sterbehilfe in Kraft getreten. Die im März vom Parlament gebilligte Regelung sieht vor, dass todkranke oder von unerträglichen Schmerzen geplagte Patienten ihrem Leiden ein Ende setzen dürfen. Erlaubt sind dem Gesetz zufolge sowohl die bewusste Herbeiführung des Todes durch medizinisches Personal als auch die Unterstützung dabei, wenn Sterbewillige ihrem Leben selbst ein Ende setzen wollen. Spanien ist damit das vierte Land in Europa, in dem Sterbehilfe erlaubt ist. (AFP/jW)