Israel: Festnahme vor Gay-Pride-Parade

Tel Aviv. Zehntausende haben an der Gay-Pride-Parade in Tel Aviv teilgenommen. Mit dem Marsch am Freitag forderten die Teilnehmenden gleiche Rechte für Schwule, Lesben, bisexuelle und Transgenderpersonen. Kurz vor Beginn der Veranstaltung nahm die Polizei nach eigenen Angaben einen Mann aus Tel Aviv fest, der einen Angriff auf die Parade geplant hatte. (dpa/jW)