Belarus: Pratassewitsch in Hausarrest

Minsk. Der in Belarus festgenommene oppositionelle Internetaktivist Raman Pratassewitsch und seine Freundin Sofia Sapega sind in den Hausarrest verlegt worden. Das teilte das Ermittlungskomitee in der Hauptstadt Minsk am Freitag mit. Beide hätten »übereinstimmende Geständnisse« abgelegt und zugesichert, mit den Ermittlern zu kooperieren. Die belarussischen Behörden werfen Pratassewitsch unter anderem vor, Unruhen gegen Präsident Alexander Lukaschenko organisiert und so die »öffentliche Ordnung grob verletzt« zu haben. (dpa/jW)