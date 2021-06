Sizilien: »Open Arms« kann auslaufen

Rom. Nach mehr als zwei Monaten in einem Hafen auf Sizilien haben die italienischen Behörden die Blockade des Seenotrettungsschiffs »Open Arms« aufgehoben. Das teilte die gleichnamige Organisation am Freitag mit. Nach einer erneuten Inspektion sei am Freitag das Auslaufen erlaubt worden. Die »Open Arms« hatte mehr als 200 Bootsflüchtlinge aus dem zentralen Mittelmeer gerettet und Anfang April in den Hafen von Pozzallo im Süden Siziliens gebracht. Nach Angaben der privaten Retter untersuchten die Behörden das Schiff danach und hielten es fest. (dpa/jW)