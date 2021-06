Putin und Xi planen Gespräch zu Partnerschaft

Moskau. Russlands Präsident Wladimir Putin und Chinas Staatschef Xi Jinping wollen sich am kommenden Montag über aktuelle Themen austauschen. Wie am Freitag in Moskau mitgeteilt wurde, ist ein Gespräch der Staatschefs im Videoformat geplant. Anlass ist demnach der Vertrag über gute Nachbarschaft und freundschaftliche Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, der vor 20 Jahren unterzeichnet wurde. Putin und Xi wollen dem Kreml zufolge über die Perspektiven der Partnerschaft sprechen. (dpa/jW)