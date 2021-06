Brasilien: Weitere Prozesse gegen Lula gestoppt

Brasília. In Brasilien müssen zwei weitere Prozesse gegen den ehemaligen Präsidenten Luiz Inácio Lula da Silva neu aufgerollt werden. Ein Richter des Obersten Gerichtshofs ordnete am Donnerstag (Ortszeit) an, alle vom zuständigen Richter Sergio Moro getroffenen Entscheidungen in den noch laufenden Verfahren zu annullieren. Moro war im März für »befangen« erklärt worden. Eine Kandidatur Lulas bei den im kommenden Jahr anstehenden Präsidentenwahlen rückt damit näher. Dem Linkspolitiker werden gute Chancen gegen Amtsinhaber Jair Bolsonaro eingeräumt. (AFP/jW)