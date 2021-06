Nebeneinkünfte: Abgeordnete haben Taschen voll

Berlin. Abgeordnete des Bundestags haben im Verlauf dieser Legislaturperiode mindestens 35 Millionen Euro an Nebeneinkünften erhalten – zusätzlich zu ihren Bundestagsdiäten. Das Geld stamme oftmals von Unternehmen und Lobbyverbänden, bei denen sie Posten innehaben: Dies geht aus einer am Donnerstag vorgelegten Auswertung der Organisation Abgeordnetenwatch und des Spiegels hervor. Den höchsten Anteil an Nebeneinkünften weisen mit jeweils 51 Prozent FDP und CSU auf. Bei der CDU sind es 37 Prozent, bei der SPD 26 Prozent, bei der AfD 24 Prozent, bei Die Linke 21 Prozent und bei den Grünen 15 Prozent. (AFP/jW)