Volles Haus

London. Die geplante Zulassung von 60.000 Zuschauern bei den Halbfinals und dem Endspiel der Fußballeuropameisterschaft im Londoner Wembley-Stadion stößt bei der deutschen Sportpolitikerin Dagmar Freitag (SPD) auf Ablehnung. Die Vorsitzende des Bundestagssportausschusses sagte dazu am Mittwoch gegenüber Phoenix: »Wenn ich sehe, in welchem Ausmaß die Delta-Variante im Moment in Großbritannien grassiert, halte ich eine Entscheidung, ein Stadion mit 60.000 Zuschauern zu füllen, für schlichtweg unverantwortlich.« Die britische Regierung und die Europäische Fußballunion UEFA hatten sich am Dienstag auf die Zuschauererhöhung geeinigt. Das Wembley-Stadion in London soll zu 75 Prozent ausgelastet werden können, hieß es in einer Mitteilung des Sportministeriums in London. (dpa/jW)