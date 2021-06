Iran: Sabotageakt und Drohnenangriff

Teheran. In einem Gebäude der Iranischen Atomenergieorganisation (AEOI) soll es am Mittwoch einen missglückten Sabotageakt gegeben haben. Wie das Nachrichtenportal Nournews berichtet, betraf der Zwischenfall das AEOI-Gebäude in Karadsch 120 Kilometer westlich der Hauptstadt Teheran. Nähere Details wurden nicht bekannt, von der Behörde gab es zunächst keine Bestätigung. Ebenfalls am Mittwoch soll es zudem einen – bis jW-Redaktionsschluss ebenfalls nicht bestätigten – Drohnenangriff auf eine Produktionsanlage in Teheran gegeben haben, wo der iranische Coronaimpfstoff »Barekat« hergestellt wird. Die Testphase des Vakzins soll demnächst abgeschlossen sein, der Praxiseinsatz folgen. (dpa/jW)