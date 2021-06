Lukaschenko kritisiert BRD wegen Sanktionen

Minsk. Nach den neuen EU-Sanktionen gegen Belarus hat Präsident Alexander Lukaschenko die BRD attackiert. »Was wir nicht erwartet haben, ist, dass sich auch Deutschland an dieser kollektiven Verschwörung beteiligt«, sagte der 66jährige in der Nacht zum Mittwoch der Staatsagentur Belta zufolge. Anlass war der 80. Jahrestag des deutschen Überfalls auf die Sowjetunion, an den Belarus und andere frühere Sowjetrepubliken am Dienstag erinnert haben. Er habe eine Beteiligung an den Sanktionen nicht von denjenigen erwartet, »deren Vorfahren jeden dritten Belarussen umgebracht haben«, sagte Lukaschenko. Am Montag hatten sich die EU-Außenminister auf weitreichende Wirtschaftssanktionen gegen Belarus geeinigt. (dpa/jW)