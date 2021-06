Moskauer Konferenz: Kritik an USA und NATO

Moskau. Der russische Verteidigungsminister Sergej Schoigu wirft den USA und der NATO vor, starke Spannungen in der Welt zu schüren. »Die Welt lädt sich massiv mit einer neuen Konfrontation auf, die viel gefährlicher ist als die zu Zeiten des Kalten Kriegs«, sagte Schoigu am Mittwoch auf der neuen Moskauer Konferenz für Internationale Sicherheit (MCIS). Der Chef des russischen Generalstabs, Waleri Gerasimow, kritisierte auf dem Treffen von Verteidigungs- und Sicherheitsexperten, die USA fänden immer neue Standorte für ihr Raketenabwehrsystem. Er warnte vor einem neuen Rüstungswettlauf, der dadurch angefacht werde. Die Anlagen seien destabilisierend für die Sicherheit in der Welt. (dpa/jW)