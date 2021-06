Russland warnt britisches Kriegsschiff nahe Krim

Moskau. Russland hat nach Angaben des Verteidigungsministeriums zur Warnung eines britischen Kriegsschiffs im Schwarzen Meer Schüsse abgegeben und Bomben abgeworfen. Das Schiff sei am Mittwoch mittag unweit der Halbinsel Krim drei Kilometer weit in russische Hoheitsgewässer eingefahren, meldete die Staatsagentur TASS. Nach dem gemeinsamen Beschuss durch die russische Schwarzmeerflotte und den Grenzschutz des Inlandsgeheimdienstes FSB drehte das Schiff demnach ab. Das Verteidigungsministerium in London dementierte diese Darstellung. (dpa/jW)