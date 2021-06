5G-Ausbau: Westeuropa liegt hinten

Stockholm. Beim Ausbau der fünften Mobilfunkgeneration (5G) sind Nordamerika und Nordostasien vorne, während Westeuropa zurückliegt. Das ist ein Ergebnis des aktuellen »Ericsson Mobility Report«, der am Mittwoch veröffentlicht wurde. In Nordostasien seien Ende 2020 bereits neun Prozent aller Mobilfunkverträge auf 5G umgestellt worden. In Westeuropa liege dieser Wert bei einem Prozent. Bis zum Jahr 2026 sagt die Studie ein 5G-Wachstum in Nordamerika voraus. Dort werde der 5G-Anteil auf 84 Prozent steigen. (dpa/jW)