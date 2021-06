Kolumbien: Anschlag auf Militärstützpunkt

Cúcuta. Bei einem Autobombenanschlag auf einen Militärstützpunkt in Kolumbien sind am Dienstag 36 Menschen verletzt worden. Wie Verteidigungsminister Diego Molano mitteilte, hatten sich die Attentäter als Behördenvertreter ausgegeben, um in den Stützpunkt in Cúcuta nahe der Grenze zu Venezuela zu gelangen. Dann zündeten sie zwei Sprengsätze in ihrem Fahrzeug. Molano sprach von einem »Terrorakt« und machte, ohne Beweise vorzulegen, die Guerillagruppe Nationale Befreiungsarmee (ELN) für den Anschlag verantwortlich. (AFP/jW)