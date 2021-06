EU erwartet noch schlechtere Beziehungen zu Russland

Brüssel. Der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell und die EU-Kommission von Ursula von der Leyen erwarten eine weitere Verschlechterung der Beziehungen zwischen der EU und Russland. Das sei derzeit das wahrscheinlichste Szenario, auf das man sich vorbereiten müsse, sagte Borrell am Mittwoch zur Vorstellung eines Berichts, der als Grundlage für Beratungen beim EU-Gipfel nächste Woche dienen soll. Die politischen Entscheidungen Moskaus in den vergangenen Jahren hätten zu einer »Abwärtsspirale in den Beziehungen« geführt. Herausforderung sei es nun, die »europäischen Interessen und Werte zu verteidigen«. (dpa/jW)