Israel fliegt Luftangriffe auf Gazastreifen

Gaza. Israel ist in der Nacht zum Mittwoch wieder Luftangriffe im Gazastreifen geflogen. Die israelische Armee reagierte damit nach eigenen Angaben auf Attacken mit Brandballons aus dem Gebiet. Zuvor waren am Dienstag begleitet von einem großen Polizeiaufgebot mehr als 1.000 ultrarechte Israelis beim sogenannten Marsch der Flaggen durch Jerusalem gezogen. Schon vor Beginn des Marsches war es in Ostjerusalem zu Angriffen auf Palästinenser seitens der Einsatzkräfte gekommen, als diese im annektierten Ostteil der Stadt Straßen räumten. (AFP/jW)