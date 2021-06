Hauptsache mit »N«

Köln. Ein fehlendes »N« auf dem Trikot bereitet dem EM-Neuling Nordmazedonien Ärger. Als dessen Auswahl am Sonntag gegen Österreich antrat, stand auf den Trikots weiterhin »FFM«. Die Buchstaben stehen für »Fudbalska Federacija na Makedonija«, also für den nationalen Fußballverband. Dieser hat sich nach dem Namensstreit mit Griechenland im Jahr 2018 nicht umbenannt. Der griechische Außenminister Nikos Dendias reagierte darauf mit einem Brief an seinen nordmazedonischen Amtskollegen, in dem er als Akronyme »NM« für Nordmazedonien oder »RNM« für Republik Nordmazedonien vorschlug. (sid/jW)