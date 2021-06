Ölpreisverfall: Riads Wirtschaft schwach

Dubai. Der Ölpreisverfall hält die Wirtschaft Saudi-Arabiens weiter am Boden. In den Monaten Januar bis März ist das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im Vergleich zum Vorjahr um drei Prozent geschrumpft, teilten die Statistikbehörden am Montag mit. Im vierten Quartal 2020 war es um 3,9 Prozent zurückgegangen. Auch zu Jahresbeginn 2021 zog der dominante Ölsektor die Gesamtwirtschaft nach unten: Dieser schrumpfte um 11,7 Prozent. Die Bereiche außerhalb der Ölindustrie wuchsen hingegen um 2,9 Prozent und legten damit erstmals seit Anfang 2020 wieder zu. Der De-facto-Herrscher des Königreichs, Kronprinz Mohammed bin Salman, hat die nicht mit der Ölproduktion verbundenen Wirtschaftsbereiche in den Mittelpunkt seiner Transformationsagenda »Vision 2030« gestellt. (Reuters/jW)