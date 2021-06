Beijing: Kritik an G7-Gipfel

Beijing. China hat der Gruppe der sieben »großen Industrienationen« (G7) nach deren Gipfel im englischen Carbis Bay »Einmischung in innere Angelegenheiten« vorgeworfen. Der Sprecher der chinesischen Botschaft in London sagte am Montag, die G7-Abschlusserklärung »verdreht Fakten« zu Xinjiang, Hongkong und Taiwan und »verunglimpft China«. Es enthülle »weiter die finsteren Absichten der USA und einiger anderer Länder«. Während mit Blick auf Klimawandel und Pandemie Kooperation nötig sei, zeige »der Gipfel der Welt die Praxis kleiner Zirkel und der Block- und Machtpolitik, die künstlich Konfrontation und Spaltung schaffen«, sagte der Sprecher zu dem Treffen. (dpa/jW)