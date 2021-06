EU empfiehlt: Kinderarmut senken

Brüssel. In der Europäischen Union sollen Kinder künftig besser vor sozialer Ausgrenzung und Armut geschützt werden. Die Arbeits- und Sozialminister der EU nahmen am Montag eine entsprechende Empfehlung zur Einführung einer »Kindergarantie« an, wie die EU-Länder in Brüssel mitteilten. Den Staaten wird unter anderem empfohlen, kostenlose frühkindliche Bildung und eine gesunde Mahlzeit pro Schultag bereitzustellen. Ziel sei, dass die Zahl der derzeit rund 18 Millionen von Armut und sozialer Ausgrenzung bedrohten Kinder in der EU bis 2030 um fünf Millionen zurückgehe. (dpa/jW)