Zentralafrikanische Republik: Regierung aufgelöst

REUTERS/Antoine Rolland Präsident Faustin-Archange Touadéra bei seiner Vereidigungszeremonie in Bangui (30.3.2021)

Bangui. In der Zentralafrikanischen Republik hat Premierminister Firmin Ngrébada seinen Rücktritt bekanntgegeben und die Regierung aufgelöst. Der Grund für den Rücktritt, den Ngrébada am Donnerstag auf seiner Facebook-Seite verkündete, war zunächst unklar. Ngrébada deutete jedoch an, dass die Entscheidung mit der Wiederwahl von Präsident Faustin-Archange Touadéra zusammenhänge. Touadéra war Ende März für eine zweite, fünfjährige Amtszeit vereidigt worden. Der 63jährige war im Dezember wiedergewählt worden. Die Abstimmung war von Angriffen einer neuen Rebellenallianz auf Einsatzkräfte und UN-Soldaten überschattet worden. Ngrébada übernahm 2019 das Amt des Premierministers, nachdem die Regierung mit 14 bewaffneten Gruppen ein Friedensabkommen unterzeichnet hatte, das einen anhaltenden Bürgerkrieg beenden sollte. (dpa/jW)