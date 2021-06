Blinkens Anliegen

Washington. Ein Boykott der Olympischen Winterspiele 2022 in Beijing (4. bis 22. Februar) ist in US-Regierungskreisen offenbar weiterhin ein Thema. In einer Parlamentsanhörung zu Wochenbeginn bestätigte Außenminister Antony Blinken Gespräche auf internationaler Ebene im Zusammenhang mit Olympia. Ziel sei die Abstimmung einheitlicher Protestmaßnahmen gegen die von den USA inkriminierte Politik der Unterdrückung von Uiguren und weiterer angeblicher Menschenrechtsverletzungen der VR China. »Wir sind dabei, unsere Verbündeten und Partner sehr intensiv zu konsultieren, um unsere gemeinsamen Anliegen zu prüfen«, sagte Blinken in Washington. (sid/jW)