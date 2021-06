Verdi fordert für BRD Weiterbildungsgesetz

Berlin. Anlässlich der Vorstellung des Umsetzungsberichtes zur Nationalen Weiterbildungsstrategie der Bundesregierung am Dienstag forderte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ein Bundesweiterbildungsgesetz. »Wir brauchen dringend ein Gesetz, in dem bundeseinheitliche Regelungen zur Weiterbildung getroffen werden«, sagte Sylvia Bühler, Mitglied im Verdi-Bundesvorstand. Betriebliche Interessenvertretungen müssten zudem stärker einbezogen werden, wenn deutlich wird, dass langfristige Beschäftigungssicherung nur mit Qualifizierung erreicht wird. Außerdem müsse die Vergabe öffentlicher Weiterbildungsmaßnahmen an die Tarifbindung geknüpft werden. (jW)