Bartsch und Riexinger kritisieren Lafontaine

Hannover. Beim Streit im saarländischen Landesverband von Die Linke haben Bundestagsfrak­tionschef Dietmar Bartsch und der ehemalige Bundeskovorsitzende Bernd Riexinger den Fraktionschef im Saarbrücker Landtag, Oskar Lafontaine, kritisiert. Bartsch hatte Lafontaines Aufruf, im Saarland bei der Bundestagswahl nicht für Die Linke zu stimmen, am Dienstag gegenüber den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) für »falsch« erklärt. Als Fraktionsvorsitzender könne Lafontaine nicht dazu aufrufen, die eigene Partei nicht zu wählen, kritisierte Riexinger. Was Lafontaine tue, gehe in keiner Partei. (AFP/jW)