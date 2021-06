Serbien startet mit Produktion von »Sputnik V«

AP Photo/Ariana Cubillos In Venezuela wird schon mit »Sputnik V« geimpft (Caracas, 31.5.2021)

Belgrad. Serbien startet nach Russland und Belarus als drittes europäisches Land mit der Produktion des russischen Corona-Impfstoffs »Sputnik V«. Serbiens Präsident Aleksandar Vucic sagte vor Journalisten, sein russischer Amtskollege Wladimir Putin und er wollten am Freitag nachmittag per Videolink mitverfolgen, wie die ersten Impffläschchen im Belgrader Virologieinstitut Torlak abgefüllt würden. Schon in wenigen Tagen könne Serbien seinen Bürgern, »aber auch den Menschen in der Region, in Europa und der ganzen Welt«, Impfdosen anbieten. Ein ähnliches Projekt sei mit dem Vakzin des chinesischen Herstellers Sinopharm geplant.

Nach Behördenangaben sollen innerhalb von sechs Monaten vier Millionen Dosen des russischen Impfstoffs in Serbien produziert werden. »Sputnik V« ist inzwischen in über 65 Ländern zugelassen, die EU und die USA haben noch kein grünes Licht gegeben. (AFP/jW)