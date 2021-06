US-Bundesstaat will mit Zyklon B hinrichten

Phoenix. Im US-Bundesstaat Arizona sollen zum Tod verurteilte Häftlinge künftig mit Zyklon B hingerichtet werden. Dafür wurde extra eine 1946 gebaute Gaskammer wieder in Betrieb genommen. Das schrieben mehrere deutsche Medien am Dienstag. Zuerst hatte am Freitag der britische Guardian darüber berichtet, der im Besitz von Dokumenten der zuständigen US-Behörde ist. Das Gas Zyklon B wurde in den Vernichtungslagern der Nazis eingesetzt. (jW)