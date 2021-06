UNO: Menschen in Tigray brauchen Lebensmittel

Genf. Mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in der Krisenregion Tigray im Norden Äthiopiens sind nach Angaben der UNO dringend auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen. Der anhaltende Militärkonflikt führe dazu, dass noch mehr Menschen Hunger litten, teilte das Welternährungsprogramm (WFP) am Dienstag in Genf mit. Rund fünf Millionen Menschen, also 91 Prozent der Bevölkerung in Tigray, benötigten dringend Lebensmittelunterstützung, sagte ein WFP-Sprecher. Seit März dieses Jahres versorgte das Welternährungsprogramm nach eigenen Angaben in Tigray mehr als eine Million Menschen mit Lebensmitteln. (AFP/jW)