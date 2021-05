Vielleicht Chile

Luque. Zwei Wochen vor dem Auftaktspiel zwischen Argentinien und Chile steht die Copa America ohne Gastgeber da. Aufgrund der akuten Coronalage vor Ort entzog die Conmebol am späten Sonntag abend auch Argentinien das Turnier um die Südamerika-Meisterschaft (13. Juni bis 11. Juli). Bereits am 20. Mai hatte der Verband angesichts des gewalttätigen Vorgehens der kolumbianischen Regierung gegen Demonstranten das Land als Kogastgeber abgesetzt. Möglichst schnell soll nun ein neuer Ausrichter gefunden werden. Nach dem Aus von Kolumbien war bereits Chile als möglicher Ersatz genannt worden, wo man die Pandemie noch verhältnismäßig gut im Griff hat. Eine Absage oder erneute Verlegung zieht die Conmebol trotz der angespannten Situation nicht in Betracht, die Copa soll parallel zur Europameisterschaft stattfinden. (sid/jW)