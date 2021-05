Programmhinweis

Berlin. Fananwalt und jW-Kolumnist René Lau ist ein gern gehörter Gast in diversen Fußballpodcasts. Was nicht überrascht, weiß er doch auch vor dem Mikrofon so eloquent für Fanrechte zu argumentieren wie vor Gericht. Lau hat an dem Format offenbar Gefallen gefunden und geht nun für die Fußballseite footballwasmyfirstlove.com dauerhaft unter die Podcaster. Titel ist natürlich: »Beim Fananwalt«. In der nun verfügbaren ersten Folge geht es um die Frage »Ist das Tragen von ACAB Schriftzügen erlaubt?« Zum Anhören muss man sich die passende App herunterladen. (jW)