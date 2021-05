Nichts zu holen

Riga. Das deutsche Eishockey­nationalteam ist bei der Weltmeisterschaft in Lettland im Kampf um den Viertelfinaleinzug unter Druck geraten. Die Auswahl von Bundestrainer Toni Söderholm verlor am Samstag abend in Riga knapp mit 1:2 gegen Titelverteidiger Finnland und musste die zweite Vorrundenniederlage in Folge hinnehmen. Deutschland bestreitet seine abschließenden Vorrundenspiele am Montag gegen die USA und am Dienstag gegen Gastgeber Lettland und benötigt weitere Punkte. (dpa/jW)