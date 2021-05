Neu erschienen

Antifa

Im Magazin der VVN-BdA schreiben Thomas Willms über die AfD nach dem Dresdner Bundesparteitag und Tanja Berger über Herausforderungen für Antifaschisten in der Pandemie. Daniela Schmohl berichtet über eine im Archiv der Leipziger VVN-BdA entdeckte Fotosammlung zum Kriegsgefangenenlager Zeithain, in dem zwischen 1941 und 1945 rund 30.000 Kriegsgefangene zu Tode kamen. Ulrich Schneider erinnert an den Oberhausener Kongress der VVN 1971 und die Öffnung der Organisation für nachgeborene Generationen. (jW)

Antifa. Magazin der VVN-BdA für antifaschistische Politik und Kultur, Mai/Juni 2021

Sozialismus

In der Zeitschrift Sozialismus setzen sich Heinz Bierbaum und Ulrike Eifler sowie Joachim Bischoff und Björn Radke mit Sahra Wagenknechts Buch »Die Selbstgerechten« auseinander. Erhard Crome schreibt über die China-Politik der USA und den »Spannungsherd Westen«, Hinrich Kuhls über die »beunruhigenden Brexit-Folgen« in Nordirland. (jW)

Sozialismus, Jg. 48/Nr. 5

Graswurzelrevolution

Marcus Schwarzbach schreibt in der Graswurzelrevolution über das »Regierungsziel: Maschinen müssen laufen« und über den »Lockdown, der keiner war«. Rudolf Mühland berichtet über eine Kampagne der FAU gegen die Arbeitsbedingungen bei der Buchhandelskette Walther König. Peter Nowak schreibt über die Ausbeutung migrantischer Arbeiterinnen und Arbeiter in Deutschland, Peter Kistenmacher über den Großbrand in einem Schweinezuchtbetrieb in Vorpommern, bei dem rund 55.000 Tiere starben. (jW)

Graswurzelrevolution, Jg. 50/Nr. 459

SoZ

In der SoZ schreibt Gerhard Klas über die Arbeitsbedingungen in der Sicherheitsbranche. Otto Ersching wirft der IG Metall vor, die Kampfbereitschaft der Belegschaften in der aktuellen Tarifrunde nicht genutzt zu haben. Ingo Schmidt fragt sich, ob auf die Pandemie ein Inflationsschub folgt. (jW)

SoZ – Sozialistische ­Zeitung, Jg. 36/Nr. 5