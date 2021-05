Vodafone: Entwicklungszentrum in Dresden

Dresden/Düsseldorf. Der britische Telekommunikationskonzern Vodafone will ein Mobilfunkentwicklungszentrum mit etwa 200 Arbeitsplätzen in Dresden errichten. Nachdem Gespräche mit acht Städten in Europa geführt worden seien, habe man sich für die sächsische Landeshauptstadt als Standort entschieden, teilte Vodafone am Sonntag in Düsseldorf mit. Über den Zeitpunkt des Baustarts wurden ebenso wenig Angaben gemacht wie über das Investitionsvolumen. Das Zentrum soll sich mit Digitalanwendungen unter anderem für den Verkehr und das Gesundheitswesen sowie mit der 6. Mobilfunkgeneration (»6G«) befassen. (dpa/jW)