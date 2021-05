»Nationale Luftfahrt«: Konferenz Mitte Juni

Berlin. Über die »Wiederbelebung der Luftfahrt« will die »Nationale Luftfahrtkonferenz« am 18. Juni in Berlin beraten. Sie findet als sogenannte hybride digitale Veranstaltung am Flughafen Berlin-Brandenburg statt, wie aus der Einladung hervorgeht, die der Nachrichtenagentur dpa am Sonntag vorlag. Vorgesehen sind demnach Reden von Kanzlerin Angela Merkel (CDU), Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Die erste Konferenz dieser Art fand 2019 am Leipziger Flughafen statt. (dpa/jW)