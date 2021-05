Klage in Österreich gegen »Islam-Landkarte«

Wien. In Österreich wird eine neu veröffentlichte »Landkarte des politischen Islam« jetzt zum Fall für die Justiz. Die Muslimische Jugend Österreich (MJÖ) kündigte am Sonnabend an, dagegen zu klagen. »Die Veröffentlichung sämtlicher Namen, Funktionen und Adressen von muslimischen und als muslimisch gelesenen Einrichtungen stellt eine nie dagewesene Grenzüberschreitung dar«, hieß es. Auf der Karte sind 623 muslimische Organisationen, Verbände und Moscheen mit ihrem jeweiligen Hauptsitz in Österreich eingezeichnet. Erstellt wurde sie im Auftrag einer Dokumentationsstelle Politischer Islam. (dpa/jW)