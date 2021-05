Vietnam meldet neue Virusvariante

Hanoi. Die vietnamesischen Behörden haben eine neue Variante des Coronavirus nachgewiesen. Es handele sich um eine Kombination der in Indien und Großbritannien erstmals aufgetretenen Virusstämme, sagte Gesundheitsminister Nguyen Thanh Long am Sonnabend laut staatlichen Medien. Nach der Infektion mit der neuen Variante steige die Virenlast im Rachen der Patienten sehr schnell an und verbreite sich dann sehr rasch in der Umgebung. Zur Zahl der mit der neuen Variante infizierten Patienten äußerte sich Long nicht. In Vietnam mit seinen 97 Millionen Einwohnern wurden bislang gut 6.700 Infektionen und 47 Todesfälle registriert – der größte Teil davon seit April. (AFP/jW)