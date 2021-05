Mali: Neuer Interimschef bei Ecowas-Gipfel

Bamako. Die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (Ecowas) hat am Sonntag in Ghanas Hauptstadt Accra über das weitere Vorgehen nach dem neuerlichen Putsch in Mali beraten. Teilgenommen hat auch der neue Übergangspräsident Assimi Goïta. Die Ecowas habe den Armeeoberst zu »Beratungen« eingeladen, hieß es in einem Brief der Organisation, der AFP vorlag. Nach dem Putsch gegen den bisherigen malischen Übergangspräsidenten Bah N’Daw und dessen Premier Moctar Ouane am vergangenen Montag hatte das Verfassungsgericht Goïta zum neuen Interimspräsidenten erklärt. Er soll den Übergangsprozess im Land bis zum Ende führen, erklärte das Gericht am Freitag. (AFP/jW)